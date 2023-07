Comment apprendre à son enfant à rouler à vélo ?

Pour l’aider dans son apprentissage, mettez-vous à l’écoute de votre enfant et observez-le afin de corriger ses difficultés. S’il vous sent confiant et patient, il s’appuiera sur vous pour trouver la confiance dont il aura besoin pour surmonter cette nouvelle étape.

N’hésitez pas à faire des pauses, à écouter sa fatigue et à remettre au lendemain. Evitez les appréciations négatives, ne lui communiquez pas vos craintes avec des: " Attention, tu vas tomber ", au contraire encouragez-le. Et si la chute arrive, relativisez auprès de votre enfant, de toute façon il est équipé et vous verrez plus tard ce qui n’a pas été. L'apprentissage vélo est un moment que l'on garde souvent en mémoire à l’âge adulte, faites en sorte qu'il appartienne aux bons souvenirs.

