Pour qu'un texte vive, il faut lui donner de l'intonation, c'est-à-dire une façon de le lire qui nous indiquera si c'est positif ou négatif, si on est heureux ou contrarié, si on est amusé ou surpris, etc. Pour résumer, on peut dire qu'il faut transmettre des émotions !

Si tu lis un texte qui explique qu'on a marché sur la lune, tu le diras probablement avec de la curiosité et de l'émerveillement. Par contre si on parle de la guerre, tu le diras avec un air plus sérieux voire triste. Ici, sur la photo, Robin est étonné !