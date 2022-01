Comment appréhender les marquages de territoire de votre chat ?

Beaucoup plus que le chien, le chat de manière constante a besoin de marquer son territoire. C’est ainsi qu’il marque les endroits où il passe, à intérieur comme à l’extérieur, les objets de son environnement et même les humains qu’il côtoie. Agir de la sorte lui permet de se rassurer dans le fait qu’il bel et bien chez lui.