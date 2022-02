Comment apprécier la lecture même quand la vue ne suit plus ?

Souvent lorsqu’on utilise les termes "lecture" et "malvoyant", une analogie est faite avec le braille. Or, toutes les personnes dans un état de cécité ne le sont pas forcément depuis la naissance ; certains en sont victimes suite à un accident à l’âge adulte… Le braille n’est donc pas encré en eux. Ils doivent repasser par un apprentissage pour le lire ce qui en décourage plus d’un.

C’est pourquoi certaines associations d’aides aux malvoyants ont mis en place des initiatives pour y remédier.