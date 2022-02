Comment appliquer correctement un rouge à lèvres ? Les conseils de David Jeanmotte

Souvent, on ne voit que la belle bouche rouge quand on pense au rouge à lèvres mais détrompez-vous, c’est beaucoup plus que cela. En effet, avant d’arriver à un beau résultat, il faut prendre soin de vos lèvres pour que votre maquillage puisse y tenir correctement et avoir un bon rendu.

Pour ce faire, avant de mettre du rouge à lèvres pensez à :

mettre un sérum comme base.

éviter les baumes à lèvres qui contiennent du camphre, de l’eucalyptus et du menthol car ils assèchent les lèvres.

bien les hydrater avant de sortir. En effet, le froid provoque une inflammation au niveau des lèvres qui cause des gerçures et des crevasses.

avant de sortir. En effet, le faire un gommage afin d’enlever les peaux mortes

afin d’enlever les peaux mortes le soir, faire un soin car cela les rendra plus pulpeuses le lendemain

Voici les béabas pour avoir de belles lèvres saines.