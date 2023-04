Comment Apple pourrait rendre ses produits neutres en carbone d’ici 2030 ?

Apple souhaite atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de ses productions d’ici 2030, du moins dans tout ce qui est de son ressort. Cela passe essentiellement par l’usage quasi systématique de matériaux recyclés et renouvelables.

Cela fait longtemps qu’Apple communique sur sa stratégie environnementale. L’entreprise annonce avoir atteint la neutralité carbone au niveau de ses activités d’entreprises depuis 2020. La prochaine étape est d’atteindre cette neutralité pour l’ensemble de sa production. D’ici 2030, tous les produits Apple seront ainsi fabriqués avec de l’énergie propre et encore plus de matériaux recyclés. En réalité, la volonté d’Apple est de réduire de 75% l’ensemble de ses émissions de CO2 dans le cadre de sa production (par rapport à 2015). "Nous avons déjà réduit notre empreinte carbone brute de plus de 45% depuis 2015", indique l’entreprise américaine dans son dernier rapport environnemental.