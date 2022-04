Comment analyser la proposition de rachat de Twitter par Elon Musk ?

Elon Musk veut racheter Twitter, est-ce un problème ? L’homme le plus riche du monde, le patron de Tesla et de SpaceX, a en effet fait une offre pour racheter 100% de Twitter. Il propose de racheter en cash le réseau social américain pour plus de 43 milliards de dollars.

Une offre à prendre ou à laisser

Avec une fortune personnelle d’environ 250 milliards d’euros, le patron des voitures électriques de Tesla vient de faire une offre sur la totalité de Twitter en annonçant simplement "I made an offer", "J’ai fait une offre".

L’exubérant patron annonce que c’est sa meilleure offre, la dernière et qu’il n’est pas là pour négocier. Il dit qu’il n’a pas confiance en la direction actuelle du groupe. En bref, il s’agit bien d’une offre d’achat agressive, à la hussarde, à prendre ou à laisser. Ce sera tout ou rien. Soit il sera propriétaire à 100% de Twitter, soit il vend les parts qu’il a déjà achetées.