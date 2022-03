Comment améliorer sa productivité et son bien-être au travail ?

D’abord à vous : quand vous êtes heureux, vous êtes en meilleure santé, plus dynamique, de meilleure humeur, plus sociable et plus victorieux. Ensuite à votre entreprise : quand les travailleurs sont heureux, ils sont plus engagés, plus productifs, plus collaboratifs, plus créatifs et plus innovateurs. Ils sont moins souvent malades et risquent moins vite de souffrir d’un burn-out.

Griet Deca a écrit un manifeste du bonheur au travail.

Le bonheur au travail suppose des tâches chargées de sens, de bonnes relations, un épanouissement sain et du plaisir.

Il consiste à mettre fin aux règles superflues, à l’autorité, aux procédures compliquées, à l’absentéisme, au manque de motivation des collègues et à la médiocrité des managers. Ne gaspillons pas notre énergie pour rien !

Créons un lieu de travail stimulant le plaisir, l’appréciation mutuelle, la critique positive, les défis, la confiance, les résultats et les responsabilités réciproques. Mettons tout en œuvre, en tant que travailleurs, employeurs, chefs d’entreprise, entreprises et, surtout, en tant qu’êtres humains, pour que le bonheur au travail devienne la chose la plus naturelle qui soit pour tous.

Un manifeste que toutes celles et ceux qui le souhaitent peuvent signer sur le site de la Semaine du Bonheur au travail en affirmant "Oui, je souhaite promouvoir le bonheur au travail en Belgique pour que cela devienne la chose la plus normale au monde. Aussi, vais-je m’impliquer pour que le bonheur au travail devienne une priorité pour moi, mon équipe, mon entreprise ou mon association et pour en assurer la promotion."