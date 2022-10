Comment améliorer le score PEB de votre habitation ?

Tôt ou tard, vous serez contraint d’améliorer la performance énergétique de votre bien. Quelles sont les étapes pour atteindre un PEB A ?

A-t-on une obligation légale de rénover son bien ?

En Flandre, à partir du 1er janvier, si vous achetez un bien avec un PEB E ou F, vous avez l’obligation de le rénover pour que dans les 5 ans, il obtienne un PEB D. Et si vous êtes déjà propriétaire en Flandre, dès 2030, vous devrez mettre en œuvre des travaux pour atteindre un PEB D.

À Bruxelles, les premières obligations vont apparaître en 2030, en Wallonie, rien n’est encore décidé. L’Europe veut atteindre un parc immobilier neutre en carbone d’ici 2050.

Comment passer d’un PEB E à D ?

Si vous avez une maison mitoyenne, il suffit de passer à l’isolation du toit. Si vous avez une maison trois façades, il faut isoler le toit et changer la chaudière pour installer une chaudière à condensation. Par contre, pour une maison 4 façades, il faut isoler le toit, changer la chaudière et passer à une isolation des murs extérieurs et vous passerez directement à un PEB B.

Selon Embuild, la fédération belge de la construction, le budget à prévoir pour passer d’un PEB E à un PEB D est de 8.500€ pour une maison mitoyenne, 32.500€ pour une maison 3 façades et 74.500€ pour une maison 4 façades.

Et si on est déjà en PEB D et qu’on vise le A ?

Pour une maison mitoyenne ou 3 façades, il faut penser à isoler les sols et des murs extérieurs, vous pouvez aussi installer un système de ventilation mais c’est déjà un surcoût de 40.000€. Pour les maisons 4 façades en plus de ce qui a été dit précédemment, vous pouvez installer une pompe à chaleur et le chauffage par le sol.