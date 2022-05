Comment améliorer le mocktail ou cocktail sans alcool ?

Alors que faire ? Il faut réfléchir sur la forme et sur le fond, explique Cyndia Izzarelli. Il va falloir garder les marqueurs identifiables du cocktail qu’on veut boire. Ne pas réfléchir en termes d’ingrédients à enlever ou à remplacer, mais en termes de résultat, de l’effet qu’on veut avoir en bouche.

Par exemple, dans le cas du Bloody Mary, ce mélange de jus de tomate et de vodka, avec des épices, des traits de sauces variées, etc, le résultat est plus important que la somme des parties finalement. C’est assez complexe en bouche : on a du fruité acidulé, du salé, de l’onctuosité amère amenée par l’alcool, on a le côté umami avec la sauce Worcestershire. Mais si on enlève la vodka du Bloody Mary, on a juste un jus de tomate.

Pour remplacer l’effet vodka, on peut rajouter une cuillerée de saumure, ce liquide qu’on trouve par exemple dans le bocal de cornichon ou d’olives. Cela se fait beaucoup dans les cocktails. On ne sent pas la saumure telle quelle, mais son goût va venir se lier au reste pour donner une touche plus complexe, plus fermentée, qui va rajouter de la profondeur au cocktail.

Pareil, un Gin Tonic sans gin serait juste un tonic. Pour un gin tonic vierge, on va partir d’une infusion au concombre avec de la camomille, qui va ramener une amertume et qui va rappeler le côté genièvre. On rajoute toutes les épices qu’on retrouve dans le gin : la cardamome, les clous de girofle, le romarin, les zestes de citron… On garde 2 à 4 heures au frigo, voire toute une nuit, puis on va filtrer. Puis on ajoute du tonic et beaucoup de glace. Enfin, on garnit. On obtient un effet gin tonic sans le tonic.

Il faut réfléchir à ce qu’on aime dans le résultat du cocktail, au-delà de l’éthanol présent dans l’alcool. L’alcool a des saveurs dues à sa préparation, à sa distillation, à sa maturation ; c’est ça qu’on va essayer d’aller rechercher.