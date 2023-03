Comment améliorer facilement son WI-FI avec le WI-FI MESH ? – ON N’EST PAS DES IENCLI (épisode 18)

Améliorer sa connexion wi-fi facilement en répétant le signal sans avoir besoin de tirer des câbles à travers les pièces et sans se prendre la tête, c’est la promesse des systèmes wi-fi Mesh. Si les répéteurs wi-fi classiques sont peu onéreux, leur efficacité est souvent limitée avec des vitesses lentes et une couverture relative. Un mur porteur et le signal est déjà perdu.

Désormais, avec le système en mesh, chaque boîtier émet un signal wi-fi en se connectant aux autres pour former un seul signal wifi unique et étendre ainsi sa zone de couverture. Résultat : boost du wifi. Dans cet épisode, Aurélien et Mathis vont mesurer la portée du wi-fi de leur modem et tenter d’améliorer leur connexion jusqu’à l’étendre le plus loin possible malgré les énormes murs qui entourent les studios de RTBF iXPé.

Liste des appareils présentés dans cette vidéo :

- Google Nest Wifi Pro (appareil solo)

- Google Nest Wifi (pack de 2)

- Google Wifi (pack de 3)

Vidéo non-sponsorisée ! Merci à Google de nous avoir envoyé les produits.