Comment allez-vous ? Pas si mal, en fait !

L’invasion de l’Ukraine, l’inflation, les secousses liées à la faillite des banques, le crachin qui s’éternise… Il ne faut guère pousser pour qu’on imagine que l’hiver va s’éterniser, que les portefeuilles vont s'aplatir et que le monde va tourner en eau de boudin. Pourtant, dans cette atmosphère anxiogène, des phares s’allument.

Pas de récession

Il y a quelques mois encore, des économistes patentés annonçaient une récession. Aujourd’hui, on n’en parle plus. La croissance n’est pas prodigieuse mais personne n’observe le tsunami de faillites qu’on prédisait. Au contraire ! Le marché de l’emploi reste solide. L’inflation, en Belgique, est une des plus mesurées de la zone Euro et – le signe est important – les bourses reprennent des couleurs.

Les bourses s’ébrouent

L’agitation et l’anxiété suscitées par la chute de banques américaines et, plus près de chez nous, par celle du Crédit Suisse n’ont pas créé de contagion et n’auront finalement duré que deux semaines. Les bourses, un moment secouées, ont vite oublié les turbulences. Le DAX allemand, le CAC 40 français, le Nasdaq 100 américain, l’EuroStoxx 50 ont même connu un premier trimestre plutôt réconfortant avec des hausses appréciables.

Alors, c’est reparti ?

Les investisseurs qui s’étaient mis à l’abri disposent aujourd’hui d’énormément de liquidités qui vont devoir être investies. Cela tombe bien : d’après les journaux spécialisés, on s’attend à ce que les hausses de taux de la FED et de la BCE (qui handicapent la relance) puissent s’arrêter en été.

Si on y ajoute, d’une part, la confiance des entreprises et des consommateurs qui, depuis la fin de l’an dernier, remonte lentement la pente et, d’autre part, le soleil qui s’annonce ce lundi, le temps des bonnes nouvelles se précise.

Bref, il est bientôt l’heure de préparer l'apéro et de ressortir les barbecues !