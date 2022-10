Comment aller au boulot tout en réduisant ses frais ?

"La hausse des carburants influence la façon dont les Belges se déplacent. Ils veulent rationaliser leurs coûts et donc optent de plus en plus pour le covoiturage", nous confirme Benoît Godart, Porte-parole de l’Institut Vias : "Le nombre de kilomètres parcourus sur les huit premiers mois 2022 par ce biais (33,583 millions) a plus que doublé par rapport à 2021 (16,656 millions) et est même 38% plus élevé que durant les huit premiers mois de 2019 (24,4 millions de kilomètres)."

L’explosion des coûts des carburants change la donne ! Il y a de plus en plus de covoiturage.

Si l’autosolisme semblait encore très présent, l’explosion des coûts des carburants change la donne. Selon Vias, "Le covoiturage serait passé de 7% de la part modale de transport en 2019, à 11% en 2022. Et pourrait continuer sa progression dans les prochaines années."

Le Belge roule un peu moins : " Le nombre moyen de kilomètres parcourus chaque jour (32,5 km) reste inférieur de 20% par rapport à 2019 (40,7 km). Dans les prochains mois, les déplacements en voiture pourraient représenter moins d’un déplacement sur deux. La conduite automobile a perdu en popularité après la crise du coronavirus", estime Vias.