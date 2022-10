Comment alléger les factures des boulangers ?

Stéphanie Vandeputte et Ignace sont artisans-boulangers à Florennes. Leur facture énergétique s’élève à 2 300€ par mois. Pour diminuer cette grosse facture, mais aussi celle des matières premières qui a explosé, et surtout pour éviter de répercuter ces hausses sur leurs clients en augmentant les prix de leurs pains et autres douceurs, ils ont décidé de ne plus éclairer leur façade et de diminuer l’éclairage intérieur du magasin.

Ils évitent d’utiliser leur carte Bancontact et demandent à leurs clients de payer en cash ou via Payconiq. Stéphanie a fait le calcul : "L’application Payconiq nous coûte moins de 1€ par mois, alors qu’avec le terminal Bansys, cela varie entre 200 et 300€ par mois."

Leurs clients fidèles ne sont pas contraires et s’y mettent. Pour beaucoup, c’est une première de payer de cette façon : " C’est rapide, efficace et sécure. Cela ne nous coûte rien et en plus si cela peut les aider ! "

Beaucoup de clients paient aussi naturellement en cash. Maintenant si quelqu’un préfère payer via sa carte Bancontact, pas de souci le terminal est là !

Stéphanie et Ignace hésitent encore, mais peut-être qu’une solution aussi serait de fermer un jour de plus. Ils sont ouverts 6 jours sur 7. Ils fermeraient peut-être deux jours pour éviter les frais : "On dit souvent que l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. C’est une solution à envisager, mais nous devons en discuter avec notre comptable", explique Stéphanie.