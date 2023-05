Comment aimer Booba quand on est une femme ? "Métagore majeure", un spectacle déambulatoire à La Louvière

Le 8 et 9 juin au théâtre de la Louvière, la Compagnie Canicule propose un spectacle semi-déambulatoire dans lequel le public, équipé de casques audio, assiste à la réappropriation de deux jeunes femmes des textes crus et violents du rappeur Booba.

Le constat est sans appel : pour Booba, rappeur le plus puissant de France, les femmes sont des chiennes, des putes, des grosses biatchs, des tass-pé, des tchoins, seulement bonnes à se faire baiser ou à faire à manger. Nous, jeunes femmes, l’écoutons, le chantons, le dansons. Est-ce grave ? En assumant notre schizophrénie, et sans rien attendre en retour, nous décidons de déclarer à Booba notre amour.

Voilà comment les deux actrices Pauline Desmarets et Olivia Smets, décrivent "Métagore Majeure". C’est ensuite habillées en duchesse qu’elles emmènent les spectateurs sur un parking à l’abandon afin de clamer leur amour et leur haine envers le "Duc". Comment être féministe et aimer Booba ? Comment apprécier son œuvre radicale sans se sentir menacé en tant que femme ? A travers le spectacle immersif, elles font part de leur questionnement et de leurs sentiments ambivalents concernant le rappeur, le tout sur une bande-son à la fois douce et brutale.

La compagnie Canicule présentera aussi le spectacle du 25 au 29 septembre au festival Fidae à Bruxelles sous une forme plus réduite. "Métagore" est conçu pour 3 spectateurs et dure 25 minutes. La pièce se joue entre 6 et 8 fois par soirée.