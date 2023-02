Comment aider quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie ?

Face à quelqu’un qui fait une crise d’épilepsie, il faut tenter de la mettre en sécurité en ne se mettant pas en danger. En cette Journée internationale de l'épilepsie, revenons sur les bons gestes en cas de crise d'épilepsie d'une personne près de vous.

Quelle que soit la cause de la crise d’épilepsie, cette crise se décline en 3 phases :

La personne tombe brusquement et ne bouge pas pendant quelques instants ; Les multiples contractions musculaires apparaissent et les membres de la personne se fléchissent et se tendent sous cet effet, en alternance ; Période d’inconscience.

Lors de chaque phase, vous pouvez faire quelque chose pour protéger et aider la personne en crise.

Tout d’abord, si un problème de santé fait que la personne tombe soudainement, dans la mesure de nos possibilités et sans nous mettre en danger, nous allons tenter de l’accompagner dans sa chute ou de lui éviter certains obstacles en bougeant ou pas un meuble ou autre. Contactez les secours au plus vite (112). Lorsqu’elle est au sol, en crise, il est tout aussi important d’éloigner les meubles et objets contre lesquels elle pourrait se blesser dans l’incohérence de ses mouvements. Ne pas tenter d’arrêter les mouvements en contenant la personne. Et ne rien mettre dans la bouche de la personne. Et enfin, pendant sa période d’inconscience, nous allons la placer en position latérale de sécurité. Cette position vaut vraiment la peine d’être maîtrisée, elle nous aide dans bien des circonstances. Attention de bien surveiller la respiration de la personne.

Pour être certain que c’est une crise d’épilepsie, quelques indices vont nous mettre sur la piste en attendant les examens médicaux. La personne ne se souvient pas de ce qui s’est passé. Elle a peut-être uriné pendant la crise. Elle s’est mordu la langue.

En attendant l'arrivée des secours, ne donnez rien à boire ou à manger à la victime, laissez-la en position latérale de sécurité et discutez avec elle pour vérifier son état de conscience et de cohérence. Une fois les secours sur place, vous pourrez leur donner un résumé de ce qui s'est passé et de ce que vous avez pu observer de son état de cohérence.

Ne posez pas d'acte médicale, laissez faire les secours et, si vous êtes en ligne (en haut-parleur) avec le 112, suivez les instructions de la personne compétente.