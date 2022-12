Comment aider les personnes LGBTQIA+ à retrouver confiance dans les soins de santé ?

L’autre problème touche moins à la relation entre le soignant et le patient, mais plus à la compétence des médecins. Les professionnels de la santé ne sont pas assez formés : ils manquent de connaissances sur ces besoins médicaux spécifiques. Par exemple sur les traitements hormonaux pour les personnes transgenres ou sur le dépistage des IST chez les hommes gays et bisexuels qui est différent de celui des hommes hétérosexuels.

Qu’en est-il dans les études ? D’après plusieurs médecins généralistes interrogés, aucun cours obligatoire n’est réellement intégré dans les programmes de bachelier ou de master en médecine. Si la santé des personnes LGBTQIA + est abordée, c’est principalement par des formations proposées par des associations dans les universités ou par des étudiants eux-mêmes sensibilisés sur ces questions.

C’est le cas de Maxence Ouafik. Etudiant, il a formé ses copains d’auditoire. Aujourd’hui, il est chercheur l’université de Liège, il enseigne et est médecin généraliste. " Pour moi, le cœur du problème, c’est le gros déséquilibre entre les besoins médicaux et l’offre médicale. Les personnes LGBTQIA + ont des besoins médicaux plus importants – même si on ne s’en rend pas forcément compte – et se retrouvent avec une offre médicale plus faible qu’elle ne devrait être faute de formations et d’accueil respectueux. "