Comment aider les liégeois à patienter, avec ce chantier du tram qui s’éternise ?

C’est le thème qu’un professeur de la section de publicité de l’institut Saint-Luc a donné à ses élèves : imaginer, sans limite budgétaire, une campagne de communication pour changer la perception, souvent négative, de l’arrivée du tram. Et ils n’ont pas lésiné sur l’imagination à mettre en œuvre. Les uns ont conçu des affichages sur des supports plutôt classiques mais avec des visuels non dénués d’une pointe d’humour. C’est le cas de ce "gain d’un peu de mobilité", tout en souplesse et étirement.