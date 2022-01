Comment aider les jeunes à choisir leurs études et leur métier

L’asbl Bruxelles-J est un site d’information gratuit pour les jeunes à Bruxelles. L’asbl cible les 12-30 ans, mais observe que de plus en plus de gens plus âgés sont en recherche d’information, explique son directeur Benoît Quittelier. Les infos concernant les études sont les plus demandées et ce chiffre a encore augmenté de plus ou moins 30% sur ces deux dernières années.

Bruxelles-J travaille avec un pôle de partenaires qui peuvent apporter une aide aux jeunes, notamment :

la Cité des Métiers qui informe sur toutes les formations professionnalisantes, avec Miti , la plateforme d’orientation en ligne gratuite de la Wallonie et de Bruxelles,

et l es Cités des Métiers Bruxelles , Charleroi , Liège et Namur .

es Cités des Métiers le CEDIEP, qui propose des infos sur toutes les études, y compris l’alternative de la promotion sociale.

Dynamo international , une AMO qui propose la mobilité internationale comme outil pédagogique et mobilisateur, via des stages à l’étranger.

la plateforme pour le service citoyen , qui offre la possibilité de "prendre 6 mois pour faire une expérience, qui permet de ne pas perdre son temps, mais quand même d’avoir un temps de réflexion, de ne pas être sur une autoroute où on sort du secondaire, on fait des études, on travaille, et on ne se pose jamais la question de savoir : est-ce que je fais vraiment ce que j’aime."

La difficulté dans nos sociétés, c’est qu’on a créé un culte de l’étude supérieure, un culte du travail intellectuel. La vérité est qu’il y a plein d’autres métiers où on a besoin de gens, où on gagne bien sa vie. Car contrairement à ce qu’on peut croire, aujourd’hui, avoir un diplôme universitaire ne garantit pas de bien gagner sa vie, il y a plein de métiers intellectuels précaires qui sont apparus.

La linéarité reste attendue dans le parcours d’un jeune : secondaire, études supérieures, métier, souligne Benoît Quittelier. Certaines conditions économiques créent cette linéarité : on n’a plus d’allocations familiales au-delà de 25 ans, on n’est plus finançable au bout d’un certain nombre de ratés, etc… Contrairement au Danemark par exemple, où un jeune de 18 ans reçoit 8 ans d’allocations familiales qu’il répartit comme il veut : un an à l’étranger, puis un bachelor, puis travailler, puis reprendre un master, etc… ce qui permet d’accumuler une expérience et de mieux se connaître.

"On doit dire aux jeunes qu'on peut aussi s'investir dans des expériences très enrichissantes en-dehors des études. Tout ne doit pas passer par la porte des études. On peut être multiple dans sa vie et faire plusieurs choses en même temps. Des projets annexes peuvent parfois, de façon surprenante, devenir professionnalisants, voire professionnels."