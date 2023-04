Comment aider les abeilles : en laissant simplement votre jardin pousser

Avec la baisse constante du nombre d'abeilles, il est devenu crucial de trouver des moyens de protéger et d'encourager ces pollinisateurs importants pour notre écosystème. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour aider les abeilles est de ne pas tondre son jardin.

Les abeilles ont besoin d'un habitat naturel pour se nourrir et se reproduire. En laissant les herbes et les fleurs sauvages pousser dans votre jardin, vous créez un environnement favorable pour les abeilles et les autres pollinisateurs. Ces plantes sauvages fournissent aux abeilles une source de nourriture essentielle, notamment du nectar et du pollen, dont elles ont besoin pour survivre.

Simon Gérard, journaliste, vous donne d’autres conseils dans Charleroi Matin avec Alain Simons.