Comment affronter son premier blocus ? Ces étudiants vous donnent quelques conseils pour réussir

Lundi 26 décembre, les choses sérieuses commencent pour les étudiants du supérieur. La trêve de Noël est terminée, place au blocus et pas facile de s'y mettre ni de trouver une méthode de travail.

Le stress face au premier blocus, on peut y remédier. Arthur Férié et Brieuc Lambert sont membres du Supportkot, un kot à projet à Louvain-la-Neuve qui propose un support aux étudiants, notamment en les aidant en cette période, en organisant un blocus assisté. Ils étaient les invités de la Première ce lundi.

Le principe : "On va étudier tous ensemble en auditoires qu'on a loués pour l'événement pendant ces deux semaines. On étudie tous ensemble dans le silence et le calme. Pour ceux qui n'aiment pas travailler tout seuls ou qui ont justement besoin d'avoir des gens autour d'eux pour se motiver à travailler, s'ils voient tout le monde autour d'eux travailler, c'est plus facile pour s'y mettre."

Ecoutez l'interview en intégralité ci-dessus.