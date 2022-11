Comment affronter l’angoisse liée à la crise économique ?

Le dernier baromètre du groupe Psychologie et Corona montre à quel point la crise énergétique et l’inflation pèsent sur le moral des Belges.

Les problèmes financiers créent de l’anxiété et, même de la dépression, alors que les crises successives accentuent les inégalités. Pour Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain, les réseaux sociaux jouent un rôle particulièrement nocif dans ce contexte.

"Sur les réseaux, on est confronté à un spectacle de bonheur exagéré par rapport à la réalité. Le bilan qu’on en tire est forcément négatif : on se dit qu’on n’a pas réussi aussi bien que les autres. Et cela mine le moral de façon importante", analyse-t-il.

Pour garder la tête hors de l’eau, les Belges se mettent au sport, ils profitent de la nature ou se retrouvent entre amis : tout est bon pour garder le moral.