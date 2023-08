Comment adopter le chignon bas, la coiffure incontournable de la rentrée ?

Peu importe le look choisi, le chignon bas s'accorde avec absolument tout. Une jupe longue ou midi, un bermuda ample façon denim ou utilitaire, un tailleur, une robe sophistiquée ou décontractée ou une veste de biker, peu importe, c'est 'LA' coiffure qui peut être portée avec n'importe quelle tenue en journée comme en soirée, à un dîner comme un événement mondain ou au travail.

Mais il est toutefois possible de la sublimer selon ses humeurs avec une foule d'accessoires. La version la plus classique consiste à miser sur un élastique passe-partout, assez fin, pour qu'il puisse se fondre dans votre chevelure et passer totalement inaperçu. Mais pour un style 100% mode nordique, mieux vaut se laisser tenter par des accessoires plus colorés.

Un ruban, un élastique large ou un chouchou avec des teintes associées ou non à votre look du jour.

Il est également possible de glisser des barrettes avec un double emploi : esthétique et pratique puisqu'elles permettront de maintenir les mèches rebelles en place. Et pour les plus audacieuses, pourquoi ne pas fixer une attache en forme de fleur ou de papillon ?

Peu importe l'accessoire choisi, le chignon bas aura incontestablement la cote à la rentrée, vous permettant de jouer à fond la carte du décontracté chic et du mix & match, deux particularités indissociables de la mode danoise.