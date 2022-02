Comment activer/désactiver l'AUDIODESCRIPTION sur Auvio ?

L'audiodescription (AD) est une solution télévisuelle spécialement destinées aux personnes aveugles et malvoyantes. Une voix-off décrit l'action à l'écran, en plus des voix et des sons normaux du programme télévisé.

Si vous souhaitez activer l’audiodescription, cliquez sur le paramètre Langues de la vidéo (situé en-dessous de la barre de défilement), puis choisissez l’option Français (Audio Description). Pour la désactiver, choisissez l’option Français.

En cas de problème, nous vous invitons à compléter ce formulaire de contact. Vous serez alors mis en relation avec l'un de nos collaborateurs.