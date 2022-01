Commencez l'année avec ces romans

C’est sans doute le roman le plus sensible et le plus personnel de l’auteur. Celui-ci aborde avec lucidité les sujets d’actualité et les tendances d’aujourd’hui : identité, véganisme, écologie, société patriarcale… Il remet en question, avec sa verve bien connue, le couple, la vie, le bonheur, les années qui passent. Son héros est un vendeur de compléments alimentaires en pleine dépression. A l’aube de ses 50 ans, il ne se sent plus heureux. Mais ce qui va soudain le bousculer, c’est le retour imprévu de son fils séparé et de son père atteint du cancer dans la maison familiale.