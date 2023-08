Commémorations du bombardement de Nagasaki au Japon

Le Japon commémore mercredi les victimes du bombardement atomique américain sur la ville de Nagasaki il y a 78 ans.

Lors de la cérémonie, dont la taille a dû être réduite en raison du passage d'un typhon, le maire de Nagasaki, Shiro Suski, a affirmé que les États dotés de l'arme nucléaire devraient "se montrer courageux" et passer outre leurs principes de dissuasion nucléaire.

Des invités japonais et étrangers, dont le Premier ministre japonais Fumio Kishida, n'ont pas pu assister aux commémorations en personne à cause de la tempête. Pour la première fois depuis 1963, la cérémonie ne s'est pas déroulée dans le Peace Park, mais dans un bâtiment de la ville. Un moment de silence a été observé à 11h02 heure locale (04h02 à Bruxelles), pour marquer l'instant où, le 9 août 1945, la bombe atomique "Fat Man" larguée par les États-Unis a explosé au-dessus de la ville. Seulement à Nagasaki, près de 70.000 personnes ont été tuées par l'impact de la bombe, tandis que 75.000 autres ont été blessées. Trois jours plus tôt, le 6 août 1945, la ville de Hiroshima avait été dévastée par une autre bombe atomique. Le Japon s'est rendu le 15 août 1945.