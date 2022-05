Commémorations du 8 mai : le "mal est de retour" en Europe, dit Zelensky

Le "mal est de retour" en Europe, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comparant l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'agression des pays européens par l'Allemagne nazie, dans un discours de commémoration de la Deuxième guerre mondiale.

"Des décennies après la Deuxième guerre mondiale, les ténèbres sont retombées sur l'Ukraine et elle est à nouveau noire et blanche", dit M. Zelensky dans un enregistrement vidéo où il est filmé en noir et blanc devant des immeubles d'habitation détruits.