Commémorations diverses des inondations dans la vallée de la Vesdre

Deux ans après les inondations qui ont fait 39 morts en Belgique, quelques communes organisent des commémorations, notamment dans la vallée de la Vesdre. Elles n’ont pas la même ampleur que l’an dernier, mais pour ces communes, il fallait quand même marquer le coup.

La première de ces commémorations, c’était ce jeudi à Pepinster avec un dépôt de gerbe devant la stèle commémorative érigée en bord de Vesdre. Dans le public, plusieurs sinistrés, dont certains ont toujours de la colère en eux : "Le dépôt de fleurs, ça devrait être le 15, non ? Le 13 juillet il n’y avait encore rien eu. L’importance de se souvenir ? On n’a pas oublié un seul jour, vous savez. Personnellement je suis ici parce que j’ai eu une victime, sinon je ne serais pas là. Le peu de monde présent ? On est oublié. C’est passé", regrette Christiane. "On a difficile de s’en remettre mais c’est important. On se sent moins seuls avec de tels moments. Ça commence à aller mieux mais on accuse toujours le coup. Plus qu’au début", estime Marie-Thérèse.