Commémorations de la "Rafle du Vel d’Hiv" : Macron appelle à "redoubler de vigilance" face à l’antisémitisme

"Regarder notre vérité en face, ce n’est pas affaiblir la France ni se repentir. C’est reconnaître tout pour ne pas le reproduire", a exhorté le chef de l’Etat Emmanuel Macron a donc appelé "les forces républicaines de notre pays" à "redoubler de vigilance".

A lire aussi : En France, un antisémitisme de plus en plus visible ?

"Car oui la mécanique de 1940 venait de loin et s’était nourrie de haine et d’antisémitisme devenus ordinaires", a-t-il fait valoir, appelant à "ne jamais rien céder. Réprimer et punir. Commémorer et instruire".

"Nous n’extirperons jamais les racines de l’antisémitisme si nous ne faisons pas lever en même temps les ferments de l’éducation et du dialogue", a encore plaidé Emmanuel Macron, qui avait visité plus tôt les lieux, transformés en musée par le Mémorial de la Shoah.