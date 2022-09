Comme William Balikwisha, ils ont connu des exclusions mémorables

Mené 1-0 face au PSG et ses stars, Nantes tente le tout pour le tout pour égaliser en fin de match. Kylian Mbappé amorce un contre rapide qui ne donne rien mais quelques mètres derrière, l’arbitre de la rencontre, Tony Chapron, se retrouve au sol. Il pense que Diego Carlos l’a fait tomber de manière volontaire et lui adresse un second carton jaune synonyme d’exclusion. Mais sur les images, on voit bien que le référé vient dans la ligne de course du joueur nantais. Se retrouver au sol ne plaît pas à l’arbitre qui en se relevant adresse un petit coup de pied et un carton rouge au défenseur brésilien. Magique !