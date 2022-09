"Comme une nouvelle planète" : le volcan de La Palma attire les touristes.

Quand ce volcan (désormais appelé "Tajogaite" et non "Cumbre Vieja" comme lors de l'éruption) s'est réveillé le 19 septembre 2021, cet infirmier de 54 ans s'était déjà précipité sur la petite île de l'archipel des Canaries afin de voir les coulées de lave brûlante de ses propres yeux. Un an plus tard, il est revenu pour admirer cette fois le volcan éteint. "Voir un volcan récemment entré en éruption est une occasion qui ne se présente qu'une fois dans la vie", explique le quinquagénaire, venu de l'île voisine de Tenerife.

Depuis le début de l'éruption, qui a pris fin le 25 décembre au bout de 85 jours, les touristes se pressent pour découvrir ces paysages lunaires.

Et l'intérêt pour La Palma, l'une des îles jusqu'alors les moins visitées de l'archipel, est en plein essor.

Selon l'organisation hôtelière ASHOTEL, le taux d'occupation moyen dans les établissements de l'île a atteint 90,9% en août. Un chiffre largement supérieur aux attentes.

"Avant l'éruption, nous avions du mal à nous faire connaître", explique le vice-président d'ASHOTEL Carlos Garcia Sicilia. "Certes, le volcan a été un grand malheur, un coup dur pour l'économie de l'île. Mais je pense que la moitié de la planète a entendu parler de La Palma maintenant."