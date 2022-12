Comme une "médaille d’or" pour Dalic et la Croatie, "le but le plus important" de la carrière d’Orsic

La Croatie a terminé son mondial sur une bonne note. Pour la troisième fois en 24 ans, les Vatrenis montent sur le podium de la Coupe du monde.



"C’est une médaille de bronze mais pour nous elle ressemble à une médaille d’or", a déclaré Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, au micro de la chaîne de télévision croate HRT. "C’était un match difficile. Je veux dédier cette victoire à l’homme qui est à l’origine de tout cela, à 'Ciro' (Miroslav, NDLR) Blazevic. 'Boss', c’est pour vous ! Même si je gagnais cinq médailles, vous resteriez toujours l’entraîneur des entraîneurs."



"Je n’ai pas encore conscience de ce que nous avons réussi", a renchéri Mislav Orsic. "Peut-être réaliserai-je plus tard… Nous avons fait un bon match, c’était sympa. On mérite de gagner. Et j’inscris le but le plus important de ma carrière".



Le ton est évidemment moins heureux dans les rangs marocains. Même si la fierté prime après le parcours historique des Lions de l’Atlas. "C’est une défaite amère mais elle est méritée je crois", a reconnu Walid Regragui, le sélectionneur, au micro de BeIN Sport. "On a vu une équipe qui n’a pas lâché. On va se rappeler de beaucoup de matches, on va revenir plus fort. On a uni notre pays pendant un mois, tout le monde était heureux."

"Il faudra revenir encore plus fort, les gens vont nous attendre", a-t-il ajouté au micro de TF1. "On est heureux au final, on est dans les quatre meilleures équipes du monde".