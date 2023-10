Comme une furieuse envie de faire ses valises pour un voyage en…Argentine !

Tango, Iguazú, Pampa, Gauchos, vin, viande, musique, nature, liberté… Bienvenue en Argentine, 8e plus grand pays du monde ! Comme il l’a dit récemment sur France 2, si Philippe Gougler décidait un jour de disparaître, ce serait là !

L’Argentine étant un pays immense, le globe-trotter va d’abord en explorer le Nord-Est, à la frontière avec le Brésil et le Paraguay. Il ne peut pas manquer les célèbres chutes d’Iguazú et emprunte un petit train à vapeur qui sillonne la forêt tropicale. On fait face à un tableau majestueux de 200 chutes. Un site naturel évidemment classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Pour se rendre compte de la puissance du spectacle, Philippe fait parler les chiffres : 1.500.000 litres d’eau se déversent chaque seconde !

Le journaliste poursuit sa descente jusqu’à Buenos Aires, la capitale. Petite visite sur la tombe d’Évita au cimetière de la Recoleta et balade dans le plus vieux métro du monde, tout en boiseries à l’intérieur, plus vintage tu meurs. Ce métro est centenaire et c’est carrément le premier qui a été construit en Amérique Latine.