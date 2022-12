"Comme un vrai Messie", "Maramessi", "la chance de sa vie" : la presse aux pieds de Messi après Argentine – Croatie

L’Argentine s’est imposée ce mardi face à la Croatie (3-0) en demi-finale de la Coupe du monde et s’est offert une place en finale. Lionel Messi aura donc une ultime chance de remporter le seul trophée majeur qui manque à son palmarès. Impliqué dans les trois buts de l’Albiceleste, le natif de Rosario fait la une de tous les médias ce mercredi.

En Argentine, on y croit évidemment plus que jamais et la presse a mis en avant la prestation de Messi et du jeune attaquant Julian Alvarez. Clarin titre par exemple : "L’Argentine est en finale, grâce à un Messi magique et un Julian Alvarez redoutable". Pagina 12 fait, de son côté le lien avec Diego Maradona : "L’estampita (petite image religieuse) de Messi et Diego sur la table de chevet".

En Espagne, où il a longtemps porté les couleurs de Barcelone, le numéro 10 est également mis en avant. "Au cas où il lui manquait un geste emblématique lors des Coupes du monde : Messi s’est débarrassé de Gvardiol en dansant pour la postérité", titre Marca, en faisant allusion au troisième but argentin où Messi a fait tourner en bourrique Gvardiol avant d’offrir le but à Alvarez. As titre plus sobrement : "Un Messi légendaire".

En Belgique, c’est de l’autre côté de la frontière linguistique que les médias sont les plus inspirés. Het Belang van Limburg fait le parallèle biblique avec le nom de Messi : "Comme un vrai Messie". Het Nieuwsblad appuie plutôt sur l’opportunité que représente cette finale de Coupe du monde : "La chance de sa vie".

Au Brésil, l’élimination face à la Croatie n’a pas encore été digérée comme on peut le voir dans O Globo : "L’Argentine a fait ce que le Brésil n’a pas pu faire, neutraliser la Croatie et aller en finale de la Coupe du monde". En France, qui pourrait retrouver l’Argentine en finale, Le Monde titre ce matin : "A une marche du sacre, l’Argentine, une équipe en mission derrière Messi". La BBC met, elle, l’accent sur Lionel Messi : "Qatar 2022 sur le point de devenir la Coupe du monde de Messi".

Enfin, en Italie, on parlait évidemment de Diego Maradona et les deux principaux quotidiens sportifs se sont montrés imaginatifs au moment de choisir leur titre. "Maramessi", titre la Gazzetta dello Sport. Pour le Corriere dello Sport, c’est plutôt "L’alter Diego".