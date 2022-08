" Comme un chef " saison 2: des apprentis plus motivés que jamais

Dix ans plus tard, nous retrouvons les 7 candidats de la célèbre émission culinaire en 7 épisodes produite par la RTBF : Comme un chef!

Nous vous proposons de revivre la 2e saison, encadrée par Candice Kother. Une expérience exceptionnelle pour les 7 apprentis cuisiniers qui seront coachés par six chefs étoilés. Et pour la 1ère émission de cette série en 7 épisodes, tous se retrouveront au "Comme chez Soi" à Bruxelles, chez Lionel Rigolet.

Sept apprentis, Lucie Boucher, Alice Moyart, Sandrine Peruzzi, Benoît Wilms, Alexandre Vaessen, Mike Serafini et Thomas Gilliaux, encadrés par Candice Kother, vont vivre une expérience de formation unique et exceptionnelle auprès de six chefs étoilés : une immersion totale dans les plus hauts lieux de la gastronomie !

Nos candidats vont découvrir toutes les facettes de ce métier à travers une série d'épreuves auxquelles ils seront soumis. Ils seront évalués tout au long de cette aventure et seuls les trois premiers disputeront la grande finale.

Lors de ce deuxième épisode, les apprentis ont quitté la ville pour la campagne et plus précisément le petit village d’Ours en Ardennes, où ils retrouveront Maxime Collart, le plus jeune chef étoilé de Belgique. Son restaurant s’appelle " La table de Maxime ". Ce deuxième épisode vous réserve un grand nombre de surprises, dont la visite des anciens apprentis de la saison précédente. Si vous étiez fan de Michel, vous aurez le plaisir de le retrouver, plus en forme que jamais !

" Comme un chef ! " saison 2, une émission coproduite par la RTBF, à découvrir le vendredi 5 août à 21h25 sur La Trois.