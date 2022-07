" Comme un chef " fait son grand retour pour une saison 2, après 10 ans d’absence

Après 10 ans d’absence, " Comme un chef ! " revient avec 7 nouveaux apprentis plus motivés que jamais.

Dans cette nouvelle saison encadrée par Candice Kother, Lucie Boucher, Alice Moyart, Sandrine Peruzzi, Benoît Wilms, Alexandre Vaessen, Mike Serafini et Thomas Gilliaux seront les sept apprentis qui auront la chance d'être coachés par six chefs étoilés. Ils seront également soumis à différentes épreuves et seront bien évidemment évalués. Enfin, il n'y aura que trois apprentis qui accèderont à la grande finale. Pour le premier numéro, on se retrouve à Bruxelles, au restaurant Comme chez soi, du chef Lionel Rigolet. Lors de cette première semaine d’immersion, les apprentis seront confrontés à de sacrés défis, par exemple cuisiner des moules sur une île de Zélande.

" Comme un chef ! " saison 2, une émission coproduite par la RTBF, à découvrir le vendredi 29 juillet à 21h25 sur La Trois.