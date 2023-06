Comme son père, Paul Simon, Harper se tourne naturellement vers la musique

Paul Simon, grand artiste, musicien précoce, auteur-compositeur, a bâti sa notoriété grâce à son duo dans les 60’S avec Arthur Garfunkel, dans les 70’s en solo et en 81 avec un concert mémorable à Central Park, voici brièvement son histoire, ses épouses et sa descendance.

Son père, Louis, professeur d’université, contrebassiste et chef d’orchestre, se produisait sous le nom de Lee Sims. Paul Simon naît à Newark en 41 et passe une partie de son enfance dans le Queens. A l’école il s’intéresse déjà à la musique, au rock’n’roll et au doo-wop, fasciné par Buddy Holly et The Everly Brothers. A 11 ans, il chante avec son grand ami Art Garfunkel. En 56, ils décident de fonder le duo "Simon and Garfunkel", formation musicale la plus en vue des 60’s avec : "The Boxer", "The Sounds of Silence", "Mrs Robinson", "America"… Ils se séparent au début des 70’s, mais se retrouvent à Central Park en 81. Attiré par le 7e art, Simon joue dans "Annie Hall", de Woody Allen en 77. En 86, sort "Graceland" (mélange de musique africaine /pop), renoue avec le succès et fêtera les 25 ans en 2012, tournée à Hyde Park et à Forest National.