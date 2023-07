Comme son père, Noah Fadiga souffre d’une arythmie cardiaque

Après des tests effectués à la fin de la saison dernière au sein de son club Stade Brestois 29, Noah Fadiga a révélé qu’une irrégularité s’était produite dans son rythme cardiaque.

Transféré il y a un an au Stadre Brestois, la carrière de Noah Fadiga connaît un sérieux coup d’arrêt. Le fils de Khalilou Fadiga souffre de problème cardiaque, comme il l’a annoncé sur Instagram. On se souvient que son père avait aussi connu un sérieux arrêt dans sa carrière lorsqu’en 2003, il signe à l’Inter Milan, mais pour lequel il ne disputera aucun match. La faute à une arythmie cardiaque. Opéré deux fois du cœur en 2004, avec en particulier la pose d’un défibrillateur automatique et victime d’un malaise à l’échauffement en 2005, il a continué à jouer en Angleterre puis en Belgique jusqu’en 2011.

"Des tests ont révélé une irrégularité de mon rythme cardiaque. J’ai ensuite subi des examens approfondis par le professeur cardiologue Pedro Brugada. Sur la base de ces tests, le Pr. Brugada m’a autorisé à poursuivre ma carrière sans aucun risque. Malheureusement, la commission médicale de la Fédération Française de Football a une politique de "zéro tolérance" et a révoqué ma licence de football française. Je suis donc un joueur libre."

Le jeune joueur se retrouve donc sans club, mais peut continuer sa carrière comme il l’ajoute : "L’avis médical d’une autorité telle que Pr. Brugada me conforte dans la conviction que je pourrai poursuivre ma grande passion, ma carrière de football. Je me suis préparé intensivement pour la nouvelle saison avec l’équipe de Lieven Maesschalck et me sens en pleine forme et très motivé."

Évoluant au poste de back droit, le joueur devrait rapidement trouver un nouveau point de chute. Avec éventuellement un retour en Pro League ?