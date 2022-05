"Comme si" : la plasticienne Annette Messager expose son œuvre au LaM

Avec sa nouvelle exposition "Comme si", l’artiste plasticienne Anne Messager investit le LaM (Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut) à Villeneuve-d’Ascq, près de Lille. Elle y réexplore ses œuvres, en apporte d’autres, tisse des liens, raconte une histoire, rend hommage aux couturières du nord de la France et nous aide à supporter le non-sens du monde comme il va.

Créatrice de chimères, amoureuse des jeux de mots, colporteuse de rêves, Annette Messager aime s’appeler "Messager sans message". Dans cette exposition au LaM, elle déstabilise le public en utilisant le carnaval et les contes pour enfants.

Quand on est enfant, on joue à faire "comme si". Lion d’Or à la Biennale de Venise en 2005, Annette Messager est restée "un vieil enfant qui passe son temps à jouer très sérieusement."

En psychiatrie il y a la maladie du "comme si" : les malades font comme s’ils n’étaient pas malades, comme si tout allait bien… et je me suis dit : nous, on fait toujours "comme si" ; Comme si le temps n’était pas compté, comme si on allait toujours vivre bien… Ce "comme si" m’a toujours parlé énormément.

Est-ce que l’art c’est aussi faire "comme si" ? "Sûrement, on fait comme si on allait être un grand artiste […] comme si on allait pouvoir faire tout ce dont on a envie", conclut-elle.

Plus d’infos à propos de l’exposition d’Annette Messager, qui se tient jusqu’au 21 août, sur le site internet du LaM.