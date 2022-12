Comme Roberto Martinez, Paulo Bento quitte son poste après la défaite de la Corée du Sud

Le Portugais Paulo Bento a annoncé qu'il quitte son poste de sélectionneur de la Corée du Sud après la défaite 4-1 face au Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde, lundi. "C'était mon dernier match en tant qu'entraîneur de la Corée du Sud", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Je vais faire une pause et voir ce que je ferai ensuite. Je l'ai dit aux joueurs et au président de la fédération. J'ai pris cette décision dès le mois de septembre, elle est gravée dans le marbre. Je remercie la fédération et les joueurs pour tout ce qu'ils ont fait pour moi."

Paulo Bento, 53 ans, dirigeait la Corée du Sud depuis 2018. "Dans le football coréen, cela faisait longtemps qu'un entraîneur n'avait pas été là pour un cycle complet de Coupe du monde", a rappelé le Portugais. "Je remercie les joueurs, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La défaite est juste, nous devons féliciter le Brésil, ils étaient meilleurs que nous. C'est la victoire normale d'une grosse équipe, un candidat au titre. Je suis très heureux du travail des garçons. Je pense nous pouvons être fiers au bout de quatre ans de travail, pour la troisième fois dans l'histoire du football coréen nous sommes sortis des poules."