"Comme Papa" : Jude Bellingham, au nom du père, ce flic-buteur

A l’aube de l’été 2023, les questions se mettent donc à fuser dans son esprit. Forcément, malgré ses 20 ans, il a déjà fait le tour de la question en Bundesliga. L’heure du départ a donc sonné. Ambition dévorante d’un éternel précoce, habitué, depuis toujours, à brûler les étapes.

Comme souvent, Bellingham a l’embarras du choix. Tous les gros se mettent à plat ventre pour lui offrir la porte de sortie la plus fastueuse. Les enchères montent, les prix explosent. Lui, s’en pourlèche les babines, sereinement. Comme toujours. Le 1er juillet, il signe finalement au Real Madrid pour 103 millions d’euros. Divine évidence.

Pas de round d’observation, pas de période d’adaptation, dans les couloirs de la Maison Blanche, Bellingham enfile un nouveau costume : celui de sauveur de la nation. Cinq buts lors de ses quatre premiers matches. Une présence de tous les instants, une justesse dans le jeu, un nouveau rôle de faux neuf qu’il appréhende, déjà avec une aisance effarante.

Mardi soir, pour son 2e match de Ligue des Champions avec le Real, il endosse (encore) sa tenue de gala : un but, un assist pour crucifier Naples (2-3) deux semaines après avoir sauvé les Merengue contre l’Union Berlin (1-0).

Forcément en Espagne, on s’affole. The Next Big Thing, c’est lui : Jude Bellingham, qui s’improvise buteur et marche, dignement, dans les traces de son papa, le flic-buteur amateur à la gâchette infernale.

Partout, on ne parle plus que de lui. “On dirait qu’il sait tout faire" clamait un Gary Neville sous le charme.

Tout faire, Bellingham n’en est peut-être pas encore capable. Mais il fait déjà tellement pour son âge. 20 ans et une telle autorité dans le jeu, c’est impressionnant. Et si, en plus, il se met désormais à marquer, ça en devient presque flippant.