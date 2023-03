Comme nous, les animaux se droguent et boivent de l’alcool

Le psychopharmacologue américain Ronald Siegel est, lui, convaincu que la faune sauvage est un véritable repaire de toxicomanes. Il a parcouru le monde entier avec son équipe pendant plus de 20 ans afin de déterminer si, tout comme l’espèce humaine, les animaux prennent plaisir à consommer des substances psychotropes. La réponse est sans appel.

"Dans chaque pays et dans presque toutes les classes animales, j’ai trouvé des exemples d’une consommation de drogues non pas accidentelle mais intentionnelle."

C'est ce qu'il explique dans son livre "Intoxication. The Universal Drive for Mind-Altering Substances" (Park Street Press, 2005).

Astragale, plantes narcotiques, champignons hallucinogènes… Tout ce qui altère notre conscience et nos perceptions sensorielles est susceptible d’être apprécié - et recherché - par les animaux. Tout comme l’alcool. Plusieurs mammifères africains, dont les éléphants, aiment se délecter des fruits jaunes orangés du marula. Et pour cause, ces baies fermentent au soleil et produisent de l’éthanol.

Les primates aiment autant s’enivrer que les pachydermes, particulièrement les vervets bleus. Ces petits singes sont particulièrement portés sur la boisson, comme l’a révélé une étude menée en 2002 par le Conseil médical du Canada. Des chercheurs ont mis en captivité un millier de vervets bleus vivant sur l’île de Saint Kitts (Caraïbes) et leur ont distribué plusieurs breuvages, dont certains alcoolisés. Quel ne fut leur étonnement de remarquer que seuls 15 % des singes préféraient les jus de fruits à l’alcool. Les autres étaient des buveurs plus ou moins occasionnels...

Chez les animaux comme chez les hommes, les effets que procure l’alcool ne sont pas au goût de tous. Une équipe de recherche canado-mexicaine a découvert en 1993 que les jeunes vervets sont plus enclins à boire de l’alcool que leurs aînés. Des différences de consommation qui seraient liées aux responsabilités sociales des vervets plus âgés. "Il est possible que les adultes boivent moins parce qu'ils doivent être plus vigilants et plus attentifs à la dynamique sociale du groupe", écrivent les chercheurs dans leur étude. La preuve qu’en matière d’alcool, tout est une histoire de modération.