"Comme mon fils" : un roadmovie inédit avec Tomer Sisley

Une histoire vraie

Si le scénario a été adapté pour la télévision, il se base bien sur une vraie histoire, celle de Jean-Marie Drouet et Ludovic. Tombé dans la délinquance étant petit, Jean-Marie Drouet aura passé presque la moitié de sa vie en prison. De son parcours chaotique, il n'a qu'une seule fierté, Ludovic, un gamin de deux ans, fils d'une jeune femme qu'il a hébergé, partie un jour en laissant un petit mot : "Je m'en vais, occupe-toi de Ludo". Pendant trois ans, le "gangster" et le petit garçon vivent ensemble, une vie "immorale, mais irrésistible" relatée en 2018 dans le livre L'enfant de la cavale. Ludo dira plus tard de Jean-Marie : "C'est mon VRAI père. Il m'a recueilli, aimé, et il a sauvé mes premières années d'enfance".

L'histoire est déjà forte sur papier, elle le devient encore plus grâce à la tendre complicité que l'on devine entre Sisley et Jordan Delassus, petite graine d'acteur impressionnante. Son personnage est plus âgé que celui dont il est inspiré, permettant au scénariste d'écrire les discussions que pourraient avoir un enfant et un criminel. Victor embellit la réalité pour protéger Charlie. Pour le petit garçon, Victor est un pirate, "le premier qu'il rencontre", la voiture est leur vaisseau et les liasses de billets qu'il ramène un vrai trésor. On aime aussi la reconstitution de la France des années 90 qui donne un petit caractère vintage très esthétique à cet unitaire irrésistible.