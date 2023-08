Comme Londres, New York veut un péage urbain pour réduire les embouteillages et la pollution.

Instaurer "une taxe contre les embouteillages est une occasion" historique, se réjouit John McCarthy, porte-parole de Metropolitan Transportation Authority (MTA), l'opérateur public du métro new-yorkais et des trains de la grande banlieue. Près de neuf millions d'âmes peuplent la ville de New York, auxquelles s'ajoutent les millions d'habitants des comtés des banlieues au nord et à l'est et du New Jersey, de l'autre côté du fleuve Hudson.

Ce péage urbain de 17 à 23 dollars par jour à l'entrée de la 60e rue de Manhattan (sachant qu'il en existe déjà sur toutes les autoroutes qui ceinturent la mégapole) doit entrer en vigueur au printemps 2024 mais il est vivement contesté.

Quelque 21.000 chauffeurs de taxis de New York (dont les voitures jaunes ont fait la légende de la ville) sont opposés à la mesure : la présidente de leur syndicat, Bhairavi Desai, estime que la taxe va signer l'arrêt de mort de certains taxis, déjà durement touchés par la pandémie et la concurrence des VTC comme Uber. A l'instar de Wein Chin, 55 ans, venu de Birmanie en 1987 et qui, avec ses 300 ou 400 dollars par semaine, confie craindre de ne pas "survivre avec un crédit à payer et une famille à nourrir". Face à la grogne, des responsables officiels ont proposé des tarifs aménagés pour les plus faibles revenus dans une ville déjà frappée par une inflation galopante.