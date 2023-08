Être à la tête d’un média écrit ou télévisé, c’est se faire courtiser par tout le monde, notamment par le monde politique, par le monde de l’entreprise. On y rencontre ceux et celles qui font l’actualité de ce monde, y compris des stars du monde du cinéma, du monde sportif. C’est vrai, mais ce qu’on ignore souvent, c’est que les propriétaires ou les dirigeants de média, aujourd’hui ils se rongent les ongles toute la journée et ont de plus en plus de cheveux gris.

Prenez le cas de la télévision, le média le plus puissant est en train de perdre de sa superbe, à une vitesse inouïe. La télévision de papa lutte déjà depuis des années pour garder la publicité et ces téléspectateurs. Il y a des fuites notamment en raison de la concurrence des réseaux sociaux qui prennent du temps d’attention, mais aussi à cause de Google, de Méta et autres YouTube qui eux, prennent une bonne partie de la publicité numérique. Les choses ne s’améliorent pas. Pour la première fois, les Américains ont passé plus de temps sur le petit écran, non pas pour regarder les chaînes de télévision classiques, mais bien pour regarder YouTube, Netflix et Disney +. Les tentations sont trop fortes pour le téléspectateur, les nouveaux téléviseurs ou les nouvelles télécommandes. Un géant comme YouTube a souvent sa propre touche. YouTube a un modèle économique ultra-puissant puisqu’il peut compter sur ses millions de producteurs de contenus et qui, en plus le font gratuitement. Comment lutter ? Mais regardez aussi la presse écrite. Chacun sait qu’elle se débat depuis des années aussi avec la concurrence des informations gratuites délivrées par les réseaux sociaux et les géants du net. Mais l’arrivée de ChatGPT va ou aggrave déjà encore plus le déclin de la presse écrite Généraliste. Pour quelle raison ?