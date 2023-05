Comme Israël, d’autres États sont friands de reconnaissance faciale dans l’espace public

Dans l’Union européenne, peut-on être filmé et identifié à son insu, en temps réel, dans l’espace public ? C’est possible. Il y a un manque de transparence généralisé sur l’usage de ces technologies et un flou légal qui le permet.

Ella Jakubowska travaille pour le réseau européen d’ONG "European Digital Rights", plateforme de défense des droits humains dans le numérique. Elle compile les exemples : "nous avons appris que la police autrichienne utilisait ces technologies contre des manifestants. Et en République tchèque, la police a acheté une technologie qui prétend pouvoir reconnaître les émotions, l’âge et le sexe des personnes. En Italie, les autorités publiques utilisent la surveillance 'intelligente' contre les sans-abri."

Et la Belgique figure dans sa liste. "En Belgique, il y a eu plusieurs cas très médiatisés où des zones de police et le gouvernement ont utilisé ces technologies sans base juridique appropriée. L’un des exemples les plus marquants est celui de l’aéroport de Zaventem, il y a quelques années. Et je ne parle pas ici des contrôles de passeport, non : des voyageurs ou des accompagnateurs de voyageurs circulant dans l’aéroport auraient été soumis à diverses formes de systèmes de reconnaissance faciale, sans aucune transparence."

Ella Jakubowska déplore :

"L’État belge cherche à explorer l’utilisation de ces technologies malgré un manque réel de preuves de leur efficacité et l’absence d’un cadre juridique adéquat pour garantir qu’il n’y ait pas d’abus dans leur usage".

L’ONG "European Digital Rights" conteste en effet que la reconnaissance faciale soit un outil efficace pour garantir la sécurité.

"C’est un argument que nous entendons tout le temps sans que des preuves statistiques ne nous soient présentées" insiste Ella Jakubowska. "En réalité, si l’on se penche sur la recherche, on constate que des solutions beaucoup plus simples, faisant appel à des technologies plus modestes, sont souvent beaucoup plus efficaces pour assurer la sécurité des personnes. Un éclairage adéquat des rues d’un parc est souvent plus dissuasif que la reconnaissance faciale ou d’autres formes de surveillance technologique."

Elle ajoute : "On parle de la sécurité de qui, au fait ? De nombreuses études montrent que ces technologies sont souvent déployées contre certaines communautés, qu’il s’agisse de personnes racisées ou de migrants, par exemple. La façon dont ces technologies sont utilisées repose souvent sur des hypothèses discriminatoires concernant les personnes "à risque" : celles qui doivent faire l’objet d’une surveillance versus celles qui sont chargées de cette surveillance."