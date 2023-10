Comme d’autres groupes, The Chemical Brothers ne tourneront pas aux USA en raison des coûts élevés

The Chemical Brothers ont fêté leurs 30 ans de carrière avec la parution début septembre d’un dixième album "For That Beautiful Feeling". Le célèbre duo de Manchester a conçu un show haut en couleur pour le défendre en live. Leur tournée les emmènera au bout du monde : Australie, Nouvelle-Zélande, Japon mais pas aux Etats-Unis. La raison ? Une hausse des coûts administratifs et logistiques.

Lors d’une interview pour Billboard ils expliquent avec regret avoir dû renoncer à planifier des concerts aux USA : " Les coûts ont tellement explosé. Ce n’est pas vraiment viable pour le moment. Je suis désolé pour tous les gens qui voulaient nous voir mais c’est désormais très compliqué pour nous de venir jouer aux Etats-Unis, d’autant plus qu’on a vécu de super moments en jouant là-bas ".

Ce ne sont pas les seuls artistes à faire une croix sur leur tournée étasunienne pour des questions de coûts. L’année passée la rappeuse anglaise Little Simz (gagnante du Mercury Prize 2022) a annulé une dizaine de dates aux Etats-Unis craignant un "déficit important". Même son de cloche chez le groupe britannique Metronomy qui confie : " Tourner en Amérique est l’une des choses les plus coûteuses et les plus épuisantes qu’un groupe puisse faire ". Des formations mythiques comme The Who hésitent également à traverser l’Atlantique. Son chanteur Roger Daltrey explique que les sommes avancées lorsqu’on tourne aux Etats-Unis sont si colossales qu’il faut plusieurs concerts avant que cela devienne intéressant : "Si vous faites une tournée de 12 dates, ça commence à être rentable au bout de sept ou huit concerts." Un pari trop risqué pour beaucoup, surtout si la tournée n’est pas assurée. Roger Daltrey poursuit : " Si vous avez le Covid après le premier concert, vous perdez tout ".