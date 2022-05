Comme Biniam Girmay, plusieurs sportifs ont connu des blessures insolites

Julien Escudé : le chien, le meilleur ami de l’homme. Vraiment ?

Actif au Stade Rennais, Julien Escudé est sur le point de décrocher le transfert de sa carrière. En 2002, l’ancien défenseur français est pisté par le grand Manchester United entraîné par Sir Alex Furguson. Le deal est sur le point de se conclure mais un événement va venir tout chambouler. En promenant son chien, Escudé trébuche sur son fidèle compagnon et se blesse au niveau du ligament interne du genou. Escudé se retrouve indisponible durant trois semaines et le deal vers Old Trafford tombe à l’eau. Un an plus tard, il est finalement transféré à l'Ajax Amsterdam, le club préféré de son papa!

Darren Barnard a lui aussi dû maudire son chien. Alors qu’il évoluait à Barnsley en 1999, il glisse sur une flaque d’urine laissée par son chiot. Cela lui vaudra une rupture des ligaments croisés qui le laisse loin des pelouses durant cinq mois.