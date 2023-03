Comme à la maison est de retour en télé : découvrez les nouveaux colocs de GuiHome

Vous vous êtes toujours demandé à quoi pouvait ressembler une soirée avec GuiHome ? Ça tombe bien puisqu'il vous invite chez lui ce jeudi soir, au cœur de sa colocation. A ses côtés, on retrouve quelques-uns des humoristes les plus en vogue du moment tels que Baptiste Lecaplain, Carole Matagne, Dena, Doria D, Sacha Ferra, Nikoz et Amandine Elsen.