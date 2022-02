Comité de concertation : réouverture sous conditions du monde de la nuit

Un secteur à l’agonie

Il s’agit d’un soulagement pour le secteur de la nuit, dont les portes sont fermées depuis le 26 novembre. "On sera soulagé de pouvoir recommencer parce que c’est clair que le secteur est à l’agonie financièrement et mentalement", confiait Lorenzo Serra, coprésident de Brussels by Night, la fédération qui représente les acteurs du monde de la nuit bruxelloise, sur Matin première.

"On a des clubs de 200 personnes et jusqu’à 2000 ou 3000 personnes, donc c’est sûr que ces gens ont de grosses dettes aujourd’hui ou de gros encours."

La situation sanitaire s’améliore

Ces assouplissements interviennent sur fond d’amélioration des conditions sanitaires. " On est dans la décrue, on le voit aussi au niveau des hôpitaux ", commentait Leïla Belkhir, cheffe de l’unité infectiologie aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles, sur le plateau de Déclic ce jeudi.

Le porte-parole interfédéral Steven Van Gucht est également allé dans ce sens lors du point presse hebdomadaire de Sciensano ce vendredi matin. "Le pic de la cinquième vague est clairement derrière nous", a-t-il indiqué.